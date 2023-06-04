Квинси Промес: лучшее воспоминание сезона? Гол Зиньковского в ворота ЦСКА в первом круге

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о лучшем моменте завершившегося сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Лучшее воспоминание сезона? Их много. Но лучшее — гол Зиньковского в ворота ЦСКА в первом круге. Почему? Антона не было в стартовом составе, но он вышел и изменил ход игры», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Промес забил 20 голов в 27 матчах минувшего чемпионата России и стал его вторым бомбардиром, уступив только Малкому из «Зенита» с 23 мячами.

«Спартак» финишировал на третьем месте в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстали на четыре очка от московского ЦСКА, который занял второе место, и на 16 — от «Зенита», оформившего чемпионский титул.