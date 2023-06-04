Квинси Промес: надеюсь, в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выразил надежду, что в следующем сезоне красно-белые смогут выиграть титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«Когда «Спартак» снова станет чемпионом? Только богу известно. Но я надеюсь, что в следующем сезоне», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Спартак» финишировал на третьем месте в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстали на четыре очка от московского ЦСКА, который занял второе место в итоговой таблице РПЛ, и на 16 — от «Зенита», оформившего чемпионский титул.

Промес забил 20 голов в 27 матчах минувшего чемпионата России и стал его вторым бомбардиром, уступив только Малкому из «Зенита» с 23 мячами.