«Давайте не будем мусолить». Джикия — о полученной красной карточке в матче с «Крыльями»
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал удаление в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1).
«Красная карточка в матче с «Крыльями»? Это было вчера. Изменить срок дисквалификации? Я там, где надо, уже сказал. Поверьте мне. Давайте не будем мусолить эту тему. Все взрослые люди — все и всё прекрасно понимают», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, Джикия заработал красную карточку за неспортивное поведение и оскорбление арбитра, не выходя на поле, в матче заключительного тура чемпионата России. Игроку грозит длительная дисквалификация.
«Спартак» занял третье место в итоговой таблице РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.
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