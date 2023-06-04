«Давайте не будем мусолить». Джикия — о полученной красной карточке в матче с «Крыльями»

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал удаление в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1).

«Красная карточка в матче с «Крыльями»? Это было вчера. Изменить срок дисквалификации? Я там, где надо, уже сказал. Поверьте мне. Давайте не будем мусолить эту тему. Все взрослые люди — все и всё прекрасно понимают», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Джикия заработал красную карточку за неспортивное поведение и оскорбление арбитра, не выходя на поле, в матче заключительного тура чемпионата России. Игроку грозит длительная дисквалификация.

«Спартак» занял третье место в итоговой таблице РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах.