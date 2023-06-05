«Рома» и «Аталанта» примут участие в Лиге Европы в следующем сезоне

Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» со счётом 5:2.
В первом тайме бергамаски уверенно лидировали благодаря дублю хавбека Тёна Копмейнерса. Во втором тайме команды выдали голевую феерию, отличившись пять раз: на мячи футболистов «Аталанты» Копменерса, Луиса Мурьеля и Расмуса Хёйлунна своими точными ударами ответили игроки «Монцы» Андреа Кольпани и Андреа Петанья. Матч так и завершился — 5:2.
«Аталанта» по итогам сезона заняла пятое место, набрав 64 очка. Команда примет участие в Лиге Европы – 2023/2024.
В ещё одной игре 38-го тура «Рома» сумела дожать «Специю» и набрать три очка, которые поспособствовали попаданию римлян в Лигу Европы по итогам сезона.
Подопечные Жозе Моуринью одержали волевую победу благодаря голам Николы Залевского и Пауло Дибалы с пенальти. Аргентинский форвард забил победный мяч на 89-й минуте.
«Рома» заняла шестое место, набрав 63 очка.
- 5 июня 2023
-
00:23
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 4 июня 2023
-
23:58
-
23:42
-
23:41
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43