«Рома» и «Аталанта» примут участие в Лиге Европы в следующем сезоне

Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» со счётом 5:2.

В первом тайме бергамаски уверенно лидировали благодаря дублю хавбека Тёна Копмейнерса. Во втором тайме команды выдали голевую феерию, отличившись пять раз: на мячи футболистов «Аталанты» Копменерса, Луиса Мурьеля и Расмуса Хёйлунна своими точными ударами ответили игроки «Монцы» Андреа Кольпани и Андреа Петанья. Матч так и завершился — 5:2.

«Аталанта» по итогам сезона заняла пятое место, набрав 64 очка. Команда примет участие в Лиге Европы – 2023/2024.

В ещё одной игре 38-го тура «Рома» сумела дожать «Специю» и набрать три очка, которые поспособствовали попаданию римлян в Лигу Европы по итогам сезона.

Подопечные Жозе Моуринью одержали волевую победу благодаря голам Николы Залевского и Пауло Дибалы с пенальти. Аргентинский форвард забил победный мяч на 89-й минуте.

«Рома» заняла шестое место, набрав 63 очка.