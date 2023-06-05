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«Рома» и «Аталанта» примут участие в Лиге Европы в следующем сезоне

«Рома» и «Аталанта» примут участие в Лиге Европы в следующем сезоне
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Завершились два матча последнего, 38-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» в родных стенах разгромила «Монцу» со счётом 5:2.

В первом тайме бергамаски уверенно лидировали благодаря дублю хавбека Тёна Копмейнерса. Во втором тайме команды выдали голевую феерию, отличившись пять раз: на мячи футболистов «Аталанты» Копменерса, Луиса Мурьеля и Расмуса Хёйлунна своими точными ударами ответили игроки «Монцы» Андреа Кольпани и Андреа Петанья. Матч так и завершился — 5:2.

«Аталанта» по итогам сезона заняла пятое место, набрав 64 очка. Команда примет участие в Лиге Европы – 2023/2024.

Италия - Серия А. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 2
Монца
Монца
1:0 Копмейнерс – 12'   2:0 Копмейнерс – 45+1'   2:1 Кольпани – 51'   3:1 Хёйлунн – 74'   4:1 Копмейнерс – 79'   4:2 Петанья – 81'   5:2 Мурьель – 90+2'
Удаления: нет / Марлон – 71'

В ещё одной игре 38-го тура «Рома» сумела дожать «Специю» и набрать три очка, которые поспособствовали попаданию римлян в Лигу Европы по итогам сезона.

Подопечные Жозе Моуринью одержали волевую победу благодаря голам Николы Залевского и Пауло Дибалы с пенальти. Аргентинский форвард забил победный мяч на 89-й минуте.

«Рома» заняла шестое место, набрав 63 очка.

Италия - Серия А. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Специя
Специя
0:1 Николау – 6'   1:1 Залевский – 43'   2:1 Дибала – 90'
Удаления: нет / Амьен-Аду – 88'
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