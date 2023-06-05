Божович — о Дзюбе: когда ему есть что доказывать, он демонстрирует весь свой потенциал
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Бывший тренер московского «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович ответил на вопрос, удивила ли его результативность нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во второй половине сезона-2022/2023.
«Нет, нисколько. Я ожидал такого результата от него. Он любит доказывать и не раз это делал. Когда ему есть что доказывать, он демонстрирует весь свой потенциал. Он ещё пару лет может выступать на очень высоком уровне», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.
В сезоне-2022/2023 Дзюба отыграл за железнодорожников 13 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. 25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним с футболистом до лета 2024 года по схеме «1+1».
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