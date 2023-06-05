Анчелотти — о Бензема: я работал с одним из лучших футболистов мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение Карима Бензема покинуть клуб.

«Я работал с одним из лучших футболистов мира. Это касается не только его бомбардирских качеств. Он прекрасный человек, добрый, скромный, серьёзный. Конечно, мы не можем быть счастливы из-за его решения, но должны уважать его. Он заслужил право решать свою судьбу. Нам остаётся просто поблагодарить его за всё, что он сделал для этого клуба. Это легендарно, незабываемо, он наверняка войдёт в историю «Реала».

Его решение стало неожиданностью для нас, но это часть переходного периода. У нас есть время подумать о том, что мы будем делать. Я разговаривал с ним сегодня утром, и он сказал мне, что уходит. Я отдал дань уважения ему за всё, что он сделал.

Прохладно попрощались? Не думаю. Для него готовят специальную церемонию, просто нужно учитывать его характер, он очень застенчивый человек. Это было прощание, достойное легенды», – приводит слова Анчелотти Marca.

Карим Бензема был заменён на 73-й минуте матча заключительного тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» (1:1), через несколько секунд после того, как забил свой 354-й гол с пенальти за клуб, в который он перешёл в 2009 году из «Лиона». В 35 лет у Карима Бензема заканчивался последний месяц контракта с «Реалом», с которым он выиграл 25 трофеев, в том числе пять – в Лиге чемпионов. Теперь ожидается, что французский нападающий присоединится к клубу «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии.