Хави подвёл итоги сезона для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги сезона для команды после поражения в заключительном матче чемпионата Испании с «Сельтой» (1:2).
«У нас был отличный сезон. Замечательный. Мы понимаем, что должны усилиться, чтобы конкурировать на том уровне, который от нас требуется. Решающий шаг — усилиться, чтобы мы могли побороться за все титулы. Я не знаю, был ли это последний матч для кого-либо. То, что произойдёт на этой неделе, окончательно покажет, сможем ли мы справиться. Это ключевая неделя, чтобы спланировать и посмотреть, какой сценарий у нас будет, чтобы усилить команду», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, по итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» завоевала чемпионство, набрав 88 очков. На втором месте финишировал «Реал» (78).
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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