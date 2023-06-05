Килиан Мбаппе: ничего не ожидаю от «ПСЖ» в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от следующего сезона в исполнении парижской команды.

«Чего ожидаю от «ПСЖ» в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол. У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не моё дело», – приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, завершив сезон с 29 голами в активе, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе победил в споре лучших бомбардиров французской Лиги 1 и сделал это в пятый раз подряд. Французский форвард, забивший второй мяч в матче заключительного тура сезона с «Клермоном» (2:3), на два гола опередил лидера «Лиона» Александра Ляказетта (27).

Ранее Мбаппе выигрывал «Золотую бутсу» Лиги 1 в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Став лучшим бомбардиром чемпионата пять раз подряд, он повторил достижение Жан-Пьера Папена, который был вне конкуренции с 1988 по 1992 год, выступая за марсельский «Олимпик». Ещё один результативный сезон во Франции позволит Килиану стать обладателем уникального рекорда.

«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета: