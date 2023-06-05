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Билялетдинов: «Спартак» поборется за медали РПЛ, если всё будет спокойно вокруг команды

Билялетдинов: «Спартак» поборется за медали РПЛ, если всё будет спокойно вокруг команды
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о результатах «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ.

«До зимней паузы «Спартак» наступал на пятки «Зениту». Все рассчитывали на борьбу за чемпионство. Но во время зимней подготовки что-то пошло не так, и это сказалось на команде. Красно-белые вроде неплохо начали чемпионат, выиграли зимний товарищеский турнир. Но потом пошёл спад через месяц. Да, может, где-то не везло, где-то можно судейские ошибки приплести, но в целом монолитности в игре не было. Летом клубу надо что-то пересматривать.

Можно ли причину таких выступлений «Спартака» искать в работе Абаскаля и его тренерского штаба или вина в чём-то другом? А в чём другом? Сейчас красно-белые отошли от всех околофутбольных тем. Тут работа тренера, коллектива в целом. И футболисты должны понимать, что вторая часть сезона была скомканной. Здесь каждый должен задуматься. Абаскаль тоже учится на своих ошибках, он же тоже человек, а не робот, но всё надо исправлять.

Если всё будет спокойно вокруг команды, то «Спартак» в следующем сезоне снова поборется за медали РПЛ», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место.

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