Цыпченко: в игре со «Спартаком» «Крыльям» воздалось за невезение

Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о матче 30-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком». Игра завершилась победой самарцев со счётом 1:0.
«Были небольшие проблемы с коленом, но к игре уже нормально подошёл. Выйти, конечно, было тяжело – игра шла интенсивная, больше на результат.
«Крыльям» как будто воздалось за невезение всего сезона? Я с вами полностью согласен. Так и должно было случиться. Это показатель всего нашего сезона, как будто. Насчёт следующего никаких разговоров не поднималось. Мы были объединены одной идеей остаться в РПЛ, что и сделали.
Следил по ходу матча, как играет «Факел»? Вообще всё равно было. Большая вероятность была, что «Факел» не выиграет. Мы должны были выигрывать и надеяться только на себя, а потом уже смотреть», – приводит слова Цыпченко Metaratings.
- 5 июня 2023
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