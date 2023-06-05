Полузащитник «Крыльев» Ежов раскритиковал игру «Факела»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о сохранении команды в Российской Премьер-Лиге.

«Как должны играть «Крылья» в следующем сезоне, чтобы не бороться за выживание? Да как со «Спартаком». У меня нет объяснения, почему мы в такой ситуации оказались. Где-то много травм, где-то невезение. Явно не наше место в стыковых матчах.

Я не хочу говорить, кто какая команда, это некрасиво будет… У всех свой стиль, «Факел» простой игрой побеждает на своём поле… отвратительном, скажем так (смеётся). А тут играли две футбольные команды, и победил сильнейший», – приводит слова Ежова Metaratings.

Напомним, «Крылья Советов» избежали участия в стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге, в заключительном туре чемпионата России переиграв на своём поле «Спартак» со счётом 1:0. Самарский клуб занял итоговое 12-е место в таблице РПЛ, на два очка опередив «Пари НН».