Леонид Слуцкий объяснил, почему ЦСКА разгромил «Ростов» в матче последнего тура РПЛ

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу армейской команды над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре Российской Премьер-Лиге.

ЦСКА забил очень быстрый первый гол. Классический розыгрыш от «Ростова»: Песьяков сыграл на Уткина, а тот отдал голевую передачу на Медину (смеётся). Второй был забит, мягко говоря, с очень спорного пенальти, а затем «Ростов» развалился. По существу, интрига в этой паре умерла после первого тайма, — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Благодаря этой победе ЦСКА удержал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» финишировал четвёртым. Третье место занял «Спартак», а победителем турнира вновь стал «Зенит».