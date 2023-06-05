Тарасов назвал позиции, которые нужно усилить в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал позиции, которые необходимо усилить в московской команде. По мнению экс-полузащитника, железнодорожники смогут побороться за чемпионство в следующем сезоне, если наладят свою трансферную политику.

«Я уже говорил, что «Локомотив» может в следующем сезоне бороться за самые высокие места, в том числе за чемпионство. Если «Локо» решит свой вопрос с трансферной политикой летом, то ему по силам бороться за самые высокие места.

Им нужно укреплять защиту. Два центральных защитника нужны точно, Магкеев сейчас травму получил. Плюс кого-то можно купить на фланги для конкуренции. А в атаке у «Локо» всё хорошо», – приводит слова Дмитрия Тарасова Metaratings.