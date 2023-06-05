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Быстров: всё должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах. Я против «Родины»

Быстров: всё должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах. Я против «Родины»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей за право игры в РПЛ в следующем сезоне.

«Енисей» сыграет с воронежским «Факелом», а «Родина» встретится с «Пари Нижний Новгород». Первые матчи пройдут 7 июня, их хозяевами будут команды из Первой лиги. Ответные встречи пройдут 10 июня.

«За «Енисей» искусственное поле, манеж. Я там играл, очень тяжело. Футбол должен проходить на свежем воздухе, и точно не в манеже.

Всё должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах. Поэтому я против «Родины», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Енисей» и «Родина» заняли четвёртое и пятое места в Первой лиге по итогам сезона. Пятая строчка не даёт права игры в стыках по спортивному принципу, однако занявшая третье место «Алания» не получила необходимую лицензию.

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