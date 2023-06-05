Гришин: Малком — сильнейший игрок РПЛ, но и Акинфеев достоин звания лучшего игрока сезона

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев наравне с нападающим «Зенита» Малкомом — лучшие игроки Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

«Малком — сильнейший игрок чемпионата, но он стоит хороших денег. Человек, который играл в «Барселоне», изначально не может быть плохим футболистом. Он лидер «Зенита», который много забивает: лучший бомбардир чемпионата. Малком — сильнейший в этом чемпионате наравне с Акинфеевым.

Игорь тоже лидер команды, который выручает и дирижирует игрой. Видно, как он помогает расти молодёжи. Акинфеев тоже достоин звания лучшего игрока сезона», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.