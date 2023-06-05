«Урал» объявил об уходе футболиста
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Полузащитник «Урала» Игорь Коновалов, арендованный у «Рубина», возвращается в казанскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга на официальном сайте.
«Полузащитник был арендован нашим клубом у казанского «Рубина» летом 2022 года. Игорь успел провести шесть матчей за нашу команду в РПЛ в начале сезона, после чего получил тяжелейшую травму и был прооперирован. К сожалению, восстановиться в течение сезона ему не удалось. Благодарим Игоря за работу и искренне желаем скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — сказано в заявлении «Урала».
«Урал» в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 36 очков и занял по итогам сезона 11-е место. Команду тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко.
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