Кто стал лучшим тренером РПЛ сезона-2022/2023? Голосование «Чемпионата»
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«Чемпионат» запустил голосование за лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2022/2023. На первое место претендуют Марцел Личка («Оренбург»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Сергей Ташуев («Ахмат»), Виктор Гончаренко («Урал»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Владимир Ивич («Краснодар»).
Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему кто-то из специалистов должен быть в топе, а кому-то из коучей там не место!
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Голосование за лучшего тренера сезона в РПЛ:
Комментарии
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