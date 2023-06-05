Бышовец: «Локомотив» сможет побороться за призовые места в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений железнодорожников в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«В последних матчах у «Локомотива» практически не было ошибок. Также зимой не было ошибок в усилении команды. В каждой из линий появились игроки, плюс возмужала прошлогодняя молодёжь. В целом железнодорожники весной выглядели конкурентоспособно.
За какие места «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне? Многое будет зависеть от сохранения состава, иностранных футболистов и от усилений. У железнодорожников есть отдельные позиции, которые надо укрепить — это оборона и атака. Составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне «Локомотиву» будет практически невозможно, а за призовые места красно-зелёные могут побороться», – приводит слова Бышовца Metaratings.ru.
Напомним, нынешний тренер «Локомотива» Михаил Галактионов возглавил команду в ноябре. По итогам сезона железнодорожники заняли восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До прихода 39-летнего наставника в клуб красно-зелёные занимали 14-е место, набрав всего 13 очков за 17 матчей.
- 5 июня 2023
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