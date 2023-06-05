Фёдор Смолов женился на блогере Карине Истоминой

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов женился. Футболист опубликовал фото своей избранницы, которой стала диджея и блогер Карина Истомина, с обручальным кольцом на пальце в своей социальной сети.
Истомина также выложила фото, на котором видно обручальные кольца обоих новобрачных. Отметим, что это первый официальный брак 33-летнего игрока.
Фото: Личный архив Фёдора Смолова
Фото: Личный архив Карины Истоминой
Смолов провёл 24 матча в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги, забив в них 10 голов и отдав две голевые передачи. «Динамо» финишировало на девятом месте в итоговой турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.
Ранее сегодня, 5 июня, о свадьбе сообщил партнёр Смолова по атаке, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, избранницей которого стала Алёна Шабурова.
- 5 июня 2023
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