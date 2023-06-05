Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов женился на блогере Карине Истоминой

Фёдор Смолов женился на блогере Карине Истоминой
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов женился. Футболист опубликовал фото своей избранницы, которой стала диджея и блогер Карина Истомина, с обручальным кольцом на пальце в своей социальной сети.

Истомина также выложила фото, на котором видно обручальные кольца обоих новобрачных. Отметим, что это первый официальный брак 33-летнего игрока.

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Фото: Личный архив Карины Истоминой

Смолов провёл 24 матча в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги, забив в них 10 голов и отдав две голевые передачи. «Динамо» финишировало на девятом месте в итоговой турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.

Ранее сегодня, 5 июня, о свадьбе сообщил партнёр Смолова по атаке, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, избранницей которого стала Алёна Шабурова.

Материалы по теме
Фото
Форвард «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023