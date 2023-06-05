Вратарь «Крыльев» Ломаев: я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал информацию о том, что им интересуются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».

«Честно, я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина». Мне лично никто ничего не говорил», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Иван Ломаев провёл 22 матча в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги, пропустив в них 35 мячей. «Крылья Советов» заняли 12-е место в итоговой таблице чемпионата России, избежав участия в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заинтересован в приобретении нового молодого голкипера для игры в РПЛ в следующем сезоне, и одним из кандидатов является Ломаев. Также Ломаевым заинтересовался «Зенит», которому нужен вратарь, хорошо играющий ногами.

Сумма отступных в контракте Ивана Ломаева составляет ₽ 120 млн.