Карраскаль, Барриос и Кассьерра вызваны в сборную Колумбии

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль, а также игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра получили вызов от тренерского штаба сборной Колумбии.

Команда Нестора Лоренцо в июне проведёт два товарищеских матча — со сборными Ирака и Германии. 16 июня в Валенсии Колумбия сыграет с командой Ирака, а 20 июня в Гельзенкирхене – с Германией.

Полный список игроков, вызванных на очередной сбор команды, выглядит так:

Альваро Монтеро («Миллонариос»), Андрес Салазар («Атлетико Насьональ»), Камило Варгас («Атлас»), Даниэль Муньос («Генк»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Дейвер Машадо («Ланс»), Диего Валойес («Тальерес де Кордова»), Джефферсон Лерма (Борнмут), Джон Ариас («Флуминенсе»), Джон Лукуми («Болонья»), Хуан Давид Москера («Портленд Тимберс»), Гильермо Куадрадо («Ювентус»), Хорхе Карраскаль (ЦСКА), Кевин Кастаньо («Агилас Дорадас»), Кевин Мьер («Атлетико Насьональ»), Луис Диас («Ливерпуль»), Матеус Урибе («Порту»), Матео Кассьерра («Зенит»), Оскар Кортес («Миллонариос»), Рафаэль Сансто Борре («Айнтрахт»), Вильмар Барриос («Зенит»), Ясер Асприлья («Уотфорд»), Йерри Мина («Эвертон»), Йерсон Москера («Цинциннати»).

Карраскаль провёл четыре матча за сборную (один гол). В активе Барриоса 53 матча (один гол), вместе со сборной он стал бронзовым призёром Кубка Америки — 2021. Кассьерра впервые вызван в лагерь национальной команды.