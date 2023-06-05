На голкипера «Севильи» Боно претендует ряд европейских клубов

«Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Интер» намерены подписать вратаря «Севильи» Яссина Боно. Андалусийцы не намерены расставаться со своим голкипером менее чем за € 20 млн, сообщает AS.
По информации источника, миланцы ищут замену 38-летнему Самиру Хандановичу, а «Тоттенхэм» планировал подписать марокканского стража ворот ещё зимой.
Сообщается, что голкипер также интересен «Астон Вилле». «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии связывался с «Севильей» по поводу 32-летнего вратаря. «Севилья» не продаст Боно меньше чем за € 20 млн.
В текущем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Недавно Боно признали лучшим игроком финала Лиги Европы-2022/2023.
- 5 июня 2023
-
20:10
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:21
-
18:20
-
18:20
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:15
-
17:11