На голкипера «Севильи» Боно претендует ряд европейских клубов

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«Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Интер» намерены подписать вратаря «Севильи» Яссина Боно. Андалусийцы не намерены расставаться со своим голкипером менее чем за € 20 млн, сообщает AS.

По информации источника, миланцы ищут замену 38-летнему Самиру Хандановичу, а «Тоттенхэм» планировал подписать марокканского стража ворот ещё зимой.

Сообщается, что голкипер также интересен «Астон Вилле». «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии связывался с «Севильей» по поводу 32-летнего вратаря. «Севилья» не продаст Боно меньше чем за € 20 млн.

В текущем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Недавно Боно признали лучшим игроком финала Лиги Европы-2022/2023.