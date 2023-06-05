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Александр Филимонов: «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ

Александр Филимонов: «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов подвёл итоги выступлению команды в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. По мнению Филимонова, если бы не серия неудач в весенней части, красно-белые могли составить конкуренцию «Зениту».

«К сожалению, в весенней части чемпионата «Спартак» упустил ведущие позиции. Закончили на третьем месте, но хотелось, чтобы команда навязывала борьбу «Зениту» за чемпионство, как это было осенью. По большому счёту команда провалила весеннюю часть РПЛ», — передаёт слова Филимонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Спартак» занял третье место в итоговой таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. Красно-белые на четыре очка отстали от ЦСКА, финишировавшего на второй строчке, и на 16 – от «Зенита», который завоевал чемпионский титул.

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