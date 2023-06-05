Филимонов объяснил ошибки вратарей «Спартака» Селихова и Максименко в весенней части РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал выступление голкиперов команды, Александра Селихова и Александра Максименко, в сезоне-2022/2023 чемпионата России, высказав мнение, что их форма соответствовала общему состоянию красно-белых в весенней части турнира.

«Хотелось бы, чтобы оба Александра (Селихов и Максименко. — Прим. «Чемпионата») выступали стабильно на высоком уровне. Но, к сожалению, есть проблемы и ошибки. Это связано с общим состоянием команды весной. Вратари в этой ситуации сыграли так, как в целом выглядела команда», — передаёт слова Филимонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Спартак» занял третье место в итоговой таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. Красно-белые на четыре очка отстали от ЦСКА, финишировавшего на второй строчке, и на 16 – от «Зенита», который завоевал чемпионский титул.