Начо решил продлить контракт с «Реалом»

33-летний защитник «Реала» Начо Фернандес принял решение продлить сотрудничество с мадридским клубом, сообщает Marca.

По информации источника, защитник подпишет новый контракт и останется в «Реале» как минимум ещё на один сезон (с опцией продления на сезон). Зарплата игрока останется на прежнем уровне.

Сообщается, что в следующем сезоне Начо будет носить капитанскую повязку. Защитник является воспитанником «Реала». В структуре клуба он находится с 2001 года, а за основную команду впервые сыграл в 2011-м.

В текущем сезоне на счету Начо 44 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Начо забивает гол в ворота «Кадиса» в матче 29-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось об интересе к Начо со стороны «Интера».