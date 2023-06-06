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Арбитр Федотов: Джикию в Самаре надо было сразу удалять, а не через жёлтую карточку

Арбитр Федотов: Джикию в Самаре надо было сразу удалять, а не через жёлтую карточку
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Футбольный судья Игорь Федотов оценил действия арбитра Алексея Амелина в эпизоде с удалением защитника «Спартака» Георгия Джикии со скамейки запасных в матче красно-белых в 30-м туре РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (0:1).

«И во время потасовки надо было каждому по жёлтой давать, и Зобнина наказывать. Джикию вообще стоило сразу удалять, а не через жёлтую выходить. Он выскочил на поле, плюс было неспортивное поведение в виде оскорбления судьи. Тут либо сразу две жёлтые показывать надо, либо красную. Я бы выбрал второй вариант», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, в конце первого тайма возник конфликт между футболистами «Крыльев» и «Спартака». Недовольство действиями арбитра решил высказать Джикия, выбежавший со скамейки запасных к Амелину и получивший от того сначала жёлтую, а потом красную карточку.

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