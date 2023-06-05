В Сети появились снимки домашней формы «Челси» сезона-2023/2024

На сайте Footy Headlines появились фотографии футболки «Челси» на сезон-2023/2024, входящей в домашний комплект формы. Она исполнена в сине-белых цветах с золотистой эмблемой.

На воротнике с внутренней стороны написано «Гордость Лондона». Выпуском формы занимается технический спонсор «аристократов» — Nike. Экипировка поступит в продажу в июле.

Предполагаемая форма «Челси» на сезон-2023/2024 Фото: footyheadlines.com

Это не первый случай, когда на форме «Челси» появляются золотые логотипы. В сезоне-2012/2013 у «Челси» уже была сине-золотая футболка, однако на футболке сезона-2023/2024 эти логотипы выполнены из металлических переливающихся материалов, что делает её более эффектной.

Форма «Челси» в сезоне-2012/2013 Фото: footyheadlines.com