«Наполи» может возглавить Винченцо Итальяно

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис продолжает поиски нового тренера после ухода Лучано Спаллетти. Приоритетной целью владельца «партенопеи» является главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно, сообщает Джанлука Ди Марцио.

45-летний Итальяно возглавляет «Фиорентину» на протяжении двух последних сезонов. До этого он руководил «Специей» и «Трапани». Первый контакт Де Лаурентиса и Джо Бароне, генерального менеджера «Фиорентины», уже состоялся. Более детальные переговоры на тему перехода специалиста были отложены до финала Лиги конференций, который состоится 7 июня. Напомним, «Фиорентина» вышла в финал турнира, где сыграет с английским «Вест Хэмом». В чемпионате Италии «фиалки» финишировали на восьмом месте.

Помимо Итальяно, руководство неаполитанского клуба рассматривает кандидатуру немецкого тренера Юлиана Нагельсмана, однако он сейчас ведёт переговоры с «ПСЖ». Также в поле зрения Де Лаурентиса находится француз Кристоф Галтье, отставка которого из «ПСЖ» выглядит делом решённым.