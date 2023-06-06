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Лука Модрич покинет «Реал» и подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии

Лука Модрич покинет «Реал» и подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет мадридскую команду.

Как сообщает Sport, хорватский футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на три года, игрок получит € 120 млн. Отмечается, что футболист хочет и дальше получать вызов в сборную Хорватии и провести Евро-2024.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее утверждалось, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения ещё на год.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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