Лука Модрич покинет «Реал» и подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет мадридскую команду.

Как сообщает Sport, хорватский футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на три года, игрок получит € 120 млн. Отмечается, что футболист хочет и дальше получать вызов в сборную Хорватии и провести Евро-2024.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее утверждалось, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения ещё на год.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: