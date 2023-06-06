Тренер «Зенита» Виллиам: неудивительно, что за Ренаном так много следят

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о 19-летнем бразильском защитнике команды Роберте Ренане.

«Как мне игра Ренана на молодёжном чемпионате мира? С Италией игра не получилась. Соперник полностью перебегал бразильцев, они не могли даже дышать. В первом тайме бешенная энергетика. Конечно, Ренану есть ещё над чем работать, невозможно в таком возрасте не совершать ошибки. Но то, как он обращается с мячом, какие принимает решения – для нас это большой плюс.

Конечно, оборонительные навыки надо улучшать. Особенно в тактическом плане. Но мы говорим о футболисте, который провёл всего 15-20 игр на взрослом уровне. Это талант, который надо раскрывать и работать.

Для Роберта сейчас важно просто играть. И улучшать свои действия в обороне. Понятно, что за ним следят многие клубы. Мы тоже следили за ним несколько лет и видели его потенциал. И знали, что будут такие проблемы, которые есть сейчас. Защитника почти невозможно научить первому пасу, правильному выходу из обороны. Это либо есть, либо нет. У Ренана это есть. Намного проще научить обороняться, чем атаковать.

Все большие клубы хотят быть на мяче, владеть инициативой. Поэтому неудивительно, что на него так много смотрят. Но ближайшие полгода, полагаю, он должен провести в «Зените», — приводит слова Оливейры Metaratings.

Роберт Ренан перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. Он заключил контракт с петербуржцами до 2028 года. В составе «сине-бело-голубых» футболист провёл десять матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.