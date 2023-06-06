Хесус Медина назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о лучшем игроке чемпионата России.

«По количественному показателю, конечно же, Малком. Он забил множество голов, отдал результативные передачи. Цифры говорят сами за себя. Дальше назвать кого-то тяжело, так как есть ряд сильных футболистов.

Что касается Чалова, то он хорош. Фёдор демонстрирует высокую технику, как я всегда отмечал. Он заслужил, чтобы быть выше всех в команде. Я старался приблизиться к нему, но важно быть в нужное время в нужном месте. И он всегда демонстрировал это. Он бомбардир, он готов забивать в каждом матче больше и больше», – приводит слова Медины Metaratings.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал девять голевых передач. По итогам сезона-2022/23 бразилец был признан лучшим футболистом в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).