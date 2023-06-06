Лука Модрич попрощался с Каримом Бензема
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич опубликовал прощальное письмо форварду Кариму Бензема, покидающему испанскую команду.
«Мне грустно осознавать, что ты уходишь, но я горжусь, что получил возможность играть с одним из лучших на протяжении 11 лет. На первой же тренировке увидел, что ты особенный игрок. Спасибо за всё, Карим. Удачи в карьере!» — написал Модрич в соцсетях.
35-летний Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. За это время он принял участие в 648 матчах, в которых забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. Сообщалось, что француз продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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