Лука Модрич попрощался с Каримом Бензема

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич опубликовал прощальное письмо форварду Кариму Бензема, покидающему испанскую команду.

«Мне грустно осознавать, что ты уходишь, но я горжусь, что получил возможность играть с одним из лучших на протяжении 11 лет. На первой же тренировке увидел, что ты особенный игрок. Спасибо за всё, Карим. Удачи в карьере!» — написал Модрич в соцсетях.

35-летний Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. За это время он принял участие в 648 матчах, в которых забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. Сообщалось, что француз продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.