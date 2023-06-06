Литвинов: можно сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов согласился с мнением, что красно-белые сами упустили серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/2023, которые в итоге достались ЦСКА.
«Чего не хватило «Спартаку», чтобы не провалить весну? Думаю, выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперёд. Сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнётся сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона.
Можно ли сказать, что «Спартак» своими руками отдал серебро ЦСКА? Да. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».
Между ЦСКА и «Спартаком» по итогам сезона в турнирной таблице четыре очка разницы в пользу армейцев, которые и завоевали серебряные медали.
- 6 июня 2023
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