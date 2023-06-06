Источник: «Оренбург» арендует Гайча у ЦСКА, если тот вернётся в Россию

«Оренбург» может рассмотреть возможность аренды нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, если тот вернётся в Россию в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, если итальянская «Верона», за которую Гайч выступает на правах аренды из ЦСКА, не будет выкупать аргентинца, то его может арендовать «Оренбург». Зарплату при этом форварду клубы будут выплачивать вместе.

Контракт 24-летнего Гайча с ЦСКА рассчитан до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий сыграл за «Верону» 16 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В 11 играх за ЦСКА Гайч забил два гола и сделал два голевых паса.