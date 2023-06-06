«Тоттенхэм» объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу занял аналогичную должность в «Тоттенхэме». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте. Соглашение с 57-летним специалистом подписано на четыре года. Оно вступит в силу 1 июля 2023 года.

Постекоглу возглавил «Селтик» летом 2021 года. Вместе с австралийским тренером зелёно-белые дважды выиграли шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стали обладателями Кубка Шотландии. «Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ и в сезоне-2023/2024 впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках. Завершал сезон вместе с командой на посту главного тренера Райан Мэйсон, ставший исполняющим обязанности после увольнения Антонио Конте.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видеоролик: