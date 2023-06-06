Алдонин: если «Оренбург» видит перспективы в Адольфо Гайче, было бы интересно посмотреть

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил перспективу перехода форварда армейцев Адольфо Гайча в «Оренбург». Ранее появились слухи об интересе оренбуржцев к Гайчу.
«Если «Оренбург» видит перспективы в Гайче, то было бы интересно посмотреть на такой переход. Это очень хорошая команда. Мне кажется, они провели образцово-показательную селекцию в плане Латинской Америки. Это пример для многих региональных клубов. «Оренбург» добился приемлемого результата в чемпионате. А работа тренера видна невооружённым взглядом.
Но не факт, что аренда Гайча в «Оренбург» будет на пользу ЦСКА. В прошлый раз он ничем не смог помочь армейцам. А судя по его скромным результатам в Италии, он вряд ли вышел на новый уровень», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 6 июня 2023
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