«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором «Барселона» играла с японским клубом «Виссел Кобе». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Токио. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0.
На 16-й минуте Франк Кессье вывел «Барселону» вперёд. Спустя три минуты Эрик Гарсия удвоил счёт.
Перед началом матча главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес обнялся с игроком «Виссел Кобе» Андресом Иньестой, с которым ранее выступал за сине-гранатовых.
43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Также «Барселона» в январе выиграла Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что стороны работают над продлением соглашения, которое истекает по завершении сезона-2023/2024.
39-летний Иньеста в июле покинет японскую команду, за которую выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры испанский футболист не объявлял.
- 6 июня 2023
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