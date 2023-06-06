«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором «Барселона» играла с японским клубом «Виссел Кобе». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Токио. Сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0.

На 16-й минуте Франк Кессье вывел «Барселону» вперёд. Спустя три минуты Эрик Гарсия удвоил счёт.

Перед началом матча главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес обнялся с игроком «Виссел Кобе» Андресом Иньестой, с которым ранее выступал за сине-гранатовых.

43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Также «Барселона» в январе выиграла Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что стороны работают над продлением соглашения, которое истекает по завершении сезона-2023/2024.

39-летний Иньеста в июле покинет японскую команду, за которую выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры испанский футболист не объявлял.