«Спартак» заработал 1,3 млн рублей с билетов на матч Медиалиги

«Спартак» смог выручить 1,3 млн рублей от продажи билетов на матч Медиалиги «Народная команда» — «Бей Беги» (0:1).

На стадион пришли около 9500 человек – это больше, чем в среднем приходило весной на матчи РПЛ.

Итого было продано 11 800 билетов, с которых «Спартак» заработал 1,3 млн рублей. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

По итогам матча «Бей Беги» набрали три очка и вышли на третье место, тем самым пробились в стыковые матчи за выход в четвертьфинал лиги. Для «Народной команды» матч уже не имел большого значения, они уже обеспечили себе место в стыках.

Последний матч сезона РПЛ, проведённый на стадионе «Спартака», был сыгран между красно-белыми и «Пари Нижний Новгород» и завершился со счётом 0:0.