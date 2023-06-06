Талалаев: сейчас мы освобождаемся от иностранцев, так как им нельзя играть в Первой лиге

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие изменения ждут команду в это межсезонье.

«Конечно, усиления нужны. Сейчас мы освобождаемся от иностранцев, так как им нельзя играть в Первой лиге по регламенту. На трансфер выставлены Кристиан Тассано и Маркос Гильерме. Расторгаем соглашения с Лачезаром Котевым и Мори Гбане, у Жаниу Бикела закончился контракт, он покидает команду. По остальным принимаем решения.

У нас остаётся 12 человек на контрактах, которые были, плюс подписываем перспективную молодёжь, некоторых игроков юношеской сборной, которые будут тренироваться с основной командой «Химок» и получать игровую практику во второй команде. Из четырёх-пяти человек, которых мы подпишем, кроме наших химкинских ребят, планируем двум-трём предоставлять игровое время за основную команду», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».