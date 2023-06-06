«Локомотив» заинтересовался Зиньковским

«Локомотив» заинтересован в подписании 27-летнего полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на данную информацию, ответив, что это всего лишь слухи.

«Это лишь слухи, мы их не комментируем», — сказал Ульянов в интервью «Матч ТВ».

За сезон-2022/2023 в рамках РПЛ Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».

По итогам сезона-2022/2023 «Локомотив» оказался на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 играх. «Спартак» взял бронзу Российской Премьер-Лиги, набрал 54 очка в 30 играх. Зиньковский поучаствовал в 28 матчах лиги, забив три гола.