Хавбек «Вест Хэма» назвал матч с «Фиорентиной» важнейшим событием в карьере
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги конференций с «Фиорентиной». В этом розыгрыше турнира 26-летний хавбек забил пять голов и отдал две голевые передачи. В случае победы этот трофей станет первым командным в карьере англичанина, на счету которого четыре матча за сборную.
«Безусловно, это будет самая важная игра в моей карьере. Я играл за сборную Англии, но думаю, что дойти до финала вместе со своими товарищами по команде, получить возможность всем вместе выиграть трофей — это огромное событие. Мы морально и физически готовы к большой игре», — приводит AP слова Боуэна.
Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
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