Кассано: владелец «Милана» должен целовать землю, по которой ходит Мальдини

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано вступился за легенду «Милана» Паоло Мальдини, которого клуб уволил с поста технического директора.

«Владелец «Милана» Кардинале ничего не смыслит в футболе, он как экс-владелец «Ромы» Паллотта: занимается только фотографиями и представлениями. Эти американцы приезжают сюда без понимания футбола.

Паоло великолепно поработал в «Милане». Кардинале должен целовать землю, по которой ходит Мальдини.

Надеюсь, Паоло пошлёт всех и начнёт заново где-нибудь ещё, где за него будут держаться», – приводит слова Кассано Calciomercato со ссылкой на эфир Bobo TV.

Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игроком провёл всю карьеру в «Милане», он активно выступал за него с 1985 по 2009 год. В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022.