Индзаги: финал ЛЧ будет очень трудным, «Интер» не фаворит в нём

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал выступления команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от предстоящего финала с «Манчестер Сити».

«Выдающийся успех. Мы вышли в финал, о котором все мечтали, и сделали это убедительно. Ключевым словом тут будет «вместе», поскольку мы сотворили то, что казалось несбыточным, совместно с нашими болельщиками. Все вместе мы доказали, что нет ничего невозможного. Теперь надо увенчать все это предстоящим финалом, который обещает стать захватывающим действом.

Матч будет очень трудным. Мы не фавориты, но футбол тем и прекрасен. Мы играем против одной из лучших команд в мире. Тренер этой команды всем хорошо известен, но мы постараемся подготовиться как можно лучше.

Не собираемся менять свой подход к игре. По ходу матча будут отрезки, когда нам придется активнее атаковать, и отрезки, когда нужно будет хорошо играть в обороне. У нас ещё есть время на подготовку, и мы учитываем каждую мелочь», — приводит официальный сайт УЕФА слова главного тренера «Интера».

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 10 июня в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск.