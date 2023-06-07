В Бразилии не собираются оставлять идею подписать Анчелотти, но уже нашли ему альтернативу

Президент Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес признался, что он ещё не сдался в попытках подписать на пост главного тренера национальной команды наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«У нас есть план, вы знаете, что мы хотим подписать Анчелотти. Говоря языком бокса, я ещё не бросил полотенце на ринг. Но я готов провести несколько встреч с другими тренерами, но они осторожничают, потому что у них есть действующие контракты», — приводит слова Родригеса EFE Deportes.
По сведениям источника, в случае неудачи с Анчелотти Бразилия рассмотрит на эту должность Абеля Феррейру («Палмейрас»), Жорже Жезуша («Фенербахче») и Фернандо Диниза («Флуминенсе»).
Предыдущий тренер сборной Бразилии Тите покинул свой пост после поражения от Хорватии (1:1; 2:4) в четвертьфинале чемпионата мира.
Бразильский фанат полез в драку с ребёнком на руках. Видеоролик:
- 7 июня 2023
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