Лаутаро Мартинес назвал гол в ворота «Милана» в ЛЧ одним из самых важных в карьере

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал забитый мяч в ворота «Милана» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. «Интер» вышел в финал по сумме двух встреч — 3:0.

«Это один из самых важных голов в моей карьере. И дело не в его красоте, а в том, насколько этот гол был важен, насколько грандиозен, учитывая контекст. Забитый мяч всегда дарит особые чувства, и теперь представьте, какими особенными они были в таком матче.

Самое главное, что он принёс радость одноклубникам и болельщикам, помог успокоить команду. Мы знали, что стоит «Милану» забить гол, и ситуация может быстро поменяться, так что было важно унять мандраж и немного нас подрасслабить», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Видео: Толпа болельщиков «Интера» пытается пройти на стадион в Порту