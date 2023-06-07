Лаутаро Мартинес назвал гол в ворота «Милана» в ЛЧ одним из самых важных в карьере

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал забитый мяч в ворота «Милана» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. «Интер» вышел в финал по сумме двух встреч — 3:0.
«Это один из самых важных голов в моей карьере. И дело не в его красоте, а в том, насколько этот гол был важен, насколько грандиозен, учитывая контекст. Забитый мяч всегда дарит особые чувства, и теперь представьте, какими особенными они были в таком матче.
Самое главное, что он принёс радость одноклубникам и болельщикам, помог успокоить команду. Мы знали, что стоит «Милану» забить гол, и ситуация может быстро поменяться, так что было важно унять мандраж и немного нас подрасслабить», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Видео: Толпа болельщиков «Интера» пытается пройти на стадион в Порту
- 7 июня 2023
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