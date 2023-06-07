Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из команды

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в честь ухода из команды получил от ультрас неаполитанской команды руль с украденного у него в октябре 2021 года Fiat Panda.
На такой шаг ультрас пошли из-за недовольства работой итальянского специалиста в команде. Там же они оставили баннер со следующим текстом: «Спаллетти, мы вернем тебе твою Panda, если ты уйдёшь».
В следующем году тренеру отправили записку с требованием выкупа. Спаллетти отреагировал следующим образом: «Мы делаем свою работу правильно, я обязательно останусь тренером «Наполи» в следующем году. Моя Panda? Сначала мы посмотрим, в каком состоянии они нам ее вернут, сколько километров они проехали, и есть ли внутри компакт-диски Пино Даниэле».
На церемонии прощания со Спалетти пришли несколько представителей фанатских объединений, вручив тренеру в большой коробке руль и диски с музыкой Даниэле.
Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль. Видеоролик:
- 7 июня 2023
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