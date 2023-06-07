Фёдор Смолов вспомнил, как Алексис Санчес сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов вспомнил, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Там тогда Моуринью был, Герман с ним общался. Он меня знал, хотел третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает — нужен третий нападающий. Что помешало? Потому что Алексис Санчес кинул «Сити» и перешёл в «Юнайтед» зимой. Пришёл и просто всё заруинил. А так я бы зимой перешёл туда.

Я уверен, что играл бы в «Юнайтед», если бы Алексис не перешёл? Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы (смеётся). Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно. Для них это не большие деньги, им нужен был третий нападающий, и Моуринью был за мою кандидатуру», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.