Фёдор Смолов вспомнил, как Алексис Санчес сорвал его переход в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов вспомнил, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».
«Там тогда Моуринью был, Герман с ним общался. Он меня знал, хотел третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает — нужен третий нападающий. Что помешало? Потому что Алексис Санчес кинул «Сити» и перешёл в «Юнайтед» зимой. Пришёл и просто всё заруинил. А так я бы зимой перешёл туда.
Я уверен, что играл бы в «Юнайтед», если бы Алексис не перешёл? Ну что играл бы, я не уверен, но числился бы (смеётся). Думаю, мог бы состояться переход зимой, тогда это было реально возможно. Для них это не большие деньги, им нужен был третий нападающий, и Моуринью был за мою кандидатуру», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
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