Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус назвал русского футболиста, который его впечатлил

Бывший нападающий ЦСКА Рикардо Жезус назвал российского футболиста, который впечатлил его больше всего. Бразилец выделил экс-защитника армейцев Сергея Игнашевича. Кроме того, Жезус рассказал, какой подарок в своё время подарил ему Игорь Акинфеев.
«Кто впечатлил из русских футболистов? Я был в восторге от игры Игнашевича. Серьёзный, мощный защитник. Играл за сборную России, крутой футболист. Обычно пихал нам на поле.
Думали, что я назову Акинфеева? От Игоря я как-то получил классный подарок — футболку сборной России!» — приводит слова Рикардо Жезуса Sport24.
Напомним, Рикардо Жезус выступал в составе московского ЦСКА в период с 2008 по 2013 год. Игнашевич, в свою очередь, выступал за армейский клуб с 2004 по 2018 год. Помимо ЦСКА, Жезус в России успел поиграть за «Спартак» из Нальчика.
- 7 июня 2023
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