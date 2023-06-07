Рикардо Жезус: что случилось с Россией, до сих пор не понимаю. Когда играл — всё нравилось
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Бывший нападающий ЦСКА Рикардо Жезус высказался о политической ситуации вокруг России. Он признался, что не понимает всего происходящего, ведь во времена игры в РПЛ ему всё нравилось в стране и к нему очень хорошо относились.
«Уважают ли бразильцы по-прежнему Россию и её президента? Из-за всей этой ситуации очень трудно выразить какое-то взвешенное мнение. Я в подобной ситуации никогда не был, до сих пор не очень понимаю, что случилось с Россией, почему всё это происходит. А когда играл у вас, мне всё нравилось, все ко мне хорошо относились», — приводит слова Рикардо Жезуса Sport24.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
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