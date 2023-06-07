Стало известно, как голосовали тренеры РПЛ в номинации «Игрок сезона»

Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге. На первое место в голосовании бразильца поставили 10 из 16 тренеров команд турнира. Итоги голосования опубликованы в телеграм-канале РПЛ.

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Всего в голосовании приняли участие 42 человека — 16 тренеров и капитанов команд РПЛ, а также 10 экспертов. Малком получил 27 голосов, занявший второе место полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — пять. На третьем месте расположился Квинси Промес (3).

26-летний Малком в прошлом сезоне чемпионата России принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Его соглашение с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года.

Малком показал медали, завоеванные с «Зенитом». Видеоролик: